Умяров: «У Глушенкова нет никакого феномена»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова
– Вы с Глушенковым одновременно приходили в «Спартак». Как ты объясняешь его феномен сейчас?
– Он всегда был хорошим и классным игроком. Просто где‑то адаптироваться тяжелее, где‑то легче. В любом случае он растет и прогрессирует. У него нет никакого феномена. Все и до этого видели, какие у него задатки.
– Нет обиды, что он мог бы так же забивать за «Спартак»?
– Кто знает, что было бы, если бы он остался. Тут тяжело гадать.
- В этом сезоне Глушенков провел 7 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу.
- В матче 5‑го тура с «Химками» форвард «Зенита» получил травму руки, из-за которой пропустит ближайшие матчи.
- За «Спартак» Глушенков провел 11 матчей в 2019–2020 годах.
Источник: «Матч ТВ»