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Умяров: «У Глушенкова нет никакого феномена»

23 августа 2024, 09:45
17

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова

– Вы с Глушенковым одновременно приходили в «Спартак». Как ты объясняешь его феномен сейчас?

– Он всегда был хорошим и классным игроком. Просто где‑то адаптироваться тяжелее, где‑то легче. В любом случае он растет и прогрессирует. У него нет никакого феномена. Все и до этого видели, какие у него задатки.

– Нет обиды, что он мог бы так же забивать за «Спартак»?

– Кто знает, что было бы, если бы он остался. Тут тяжело гадать.

  • В этом сезоне Глушенков провел 7 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу.
  • В матче 5‑го тура с «Химками» форвард «Зенита» получил травму руки, из-за которой пропустит ближайшие матчи.
  • За «Спартак» Глушенков провел 11 матчей в 2019–2020 годах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим Умяров Наиль
Комментарии (17)
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NewLife
1724395891
Умярову позволительно не понимать значения слова "феномен", но для редакторов Бомбардира это позор.
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Spartak_forv@
1724397247
Лучше бы Умяров про свой феномен говорил-как он попадает в заявку на матчи?!
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Скай
1724397451
а, что за глушенковым выстроилась очередь из грандов или хотя средних европейских клубов, желающих купить эту игрулю? так, что прав умяров, ну растет понемногу, развивается, и только, но ему уже 25. Ну какой глушенков на Х феномен.
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Cleaner
1724399665
«У Глушенкова нет никакого феномена» - сказал ЗАВИСТЛИВЫЙ СПАРТАКОВЕЦ Умяров...(((
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DVOK68
1724404292
Техничный и шустрый игрок+выносливый по физике.И с культурой паса знаком не по теории.Нравится его игра.
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ivany4
1724408713
Даже не знаю, как относиться к Умярову после такой оценки Глушенкова. Оба вместе пришли в Спартак. После некоторого времени, Умяров чаще играл в основе, чем Глушенков. Потом ушли, один в КС развиваться, другой в аренду - "оттачивать мастерство". Время шло, и вот результат. Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Может быть это про Глушенкова и Умярова.)) Ну а феноман он или нет, покажет время.
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raritet
1724409348
На самом деле , если взять этот короткий стартовый отрезок игры в Зените , то можно константировать это редкое для российских игроков явление- забивать в каждом матче. Так что , извините господин Умяров, то все- таки исключительность с Глушенковым присутствует. Как будет дальше неизвестно. Хотелось бы чтобы он подтвердил свои претензии на феноменальность.
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