Умяров: «У Глушенкова нет никакого феномена»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова

– Вы с Глушенковым одновременно приходили в «Спартак». Как ты объясняешь его феномен сейчас?

– Он всегда был хорошим и классным игроком. Просто где‑то адаптироваться тяжелее, где‑то легче. В любом случае он растет и прогрессирует. У него нет никакого феномена. Все и до этого видели, какие у него задатки.

– Нет обиды, что он мог бы так же забивать за «Спартак»?

– Кто знает, что было бы, если бы он остался. Тут тяжело гадать.