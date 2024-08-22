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Колосков – о Дзюбе: «Известный футболист, но не более»

22 августа 2024, 21:47
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы, которому сегодня исполнилось 36 лет.

«Дзюба запомнился не столько мастерством, потому что чего‑то выдающегося он не делал, а своими габаритами, умением продавить мяч, плюс прокомментировать что‑то, скандалами какими‑то. Поэтому он больше прославился в медийном поле, а не в спортивном.

Да, он известный футболист, но не более. Он побил рекорд Олега Веретенникова и это останется в истории.

Не знаю, найдутся ли клубы, которые будут готовы платить Дзюбе хорошие деньги. В «Локомотиве» он особо ничем не прославился», – сказал Колосков.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионатов России, на его счету 160 мячей.
  • Форвард делит первое место по числу голов за сборную России с Александром Кержаковым – по 30.
  • В последние полтора года Дзюба выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
  • Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Cleaner
1724363201
Дзюба о Колоскове: - Обычный ЧИНУША, проваливший всё, за что брался. Не более...
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Vladimir-Shelepnev-google
1724738971
Пока лучшего бомбардира как Кержаков и Дзюба на горизонте нет. Все любуются Карпиным, Титовым и др спартаковцами. А против Дзюбы устроили одни оскорбления. Это заказ. Мы любим хвалить чужих, а своих нам не надо. Даже свой чемпионат не показываем по ТВ, а вражеские пожалуйте. Позор.
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