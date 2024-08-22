Колосков – о Дзюбе: «Известный футболист, но не более»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы, которому сегодня исполнилось 36 лет.

«Дзюба запомнился не столько мастерством, потому что чего‑то выдающегося он не делал, а своими габаритами, умением продавить мяч, плюс прокомментировать что‑то, скандалами какими‑то. Поэтому он больше прославился в медийном поле, а не в спортивном.

Да, он известный футболист, но не более. Он побил рекорд Олега Веретенникова и это останется в истории.

Не знаю, найдутся ли клубы, которые будут готовы платить Дзюбе хорошие деньги. В «Локомотиве» он особо ничем не прославился», – сказал Колосков.