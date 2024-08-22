Колосков – о Дзюбе: «Известный футболист, но не более»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы, которому сегодня исполнилось 36 лет.
«Дзюба запомнился не столько мастерством, потому что чего‑то выдающегося он не делал, а своими габаритами, умением продавить мяч, плюс прокомментировать что‑то, скандалами какими‑то. Поэтому он больше прославился в медийном поле, а не в спортивном.
Да, он известный футболист, но не более. Он побил рекорд Олега Веретенникова и это останется в истории.
Не знаю, найдутся ли клубы, которые будут готовы платить Дзюбе хорошие деньги. В «Локомотиве» он особо ничем не прославился», – сказал Колосков.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории чемпионатов России, на его счету 160 мячей.
- Форвард делит первое место по числу голов за сборную России с Александром Кержаковым – по 30.
- В последние полтора года Дзюба выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.
- Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.
Источник: «Матч ТВ»