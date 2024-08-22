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Титов сказал, каким будет счет в игре «Зенит» – «Спартак»

22 августа 2024, 19:43
28

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

– Чего ждете от игры с «Зенитом»? Деяну Станковичу повезло, что у петербуржцев не будет лидеров?

– Последние победы «Спартака» говорят о том, что Станковичу удалось найти баланс, несмотря на провальный первый матч в Оренбурге. После этого набросились на команду, но сейчас тренер доказывает свою состоятельность скептикам. Болельщикам будет приятно, если «Спартак» выиграет в Санкт-Петербурге.

«Спартаку» легко не будет. Несмотря на отсутствие лидеров, «Зенит» остается фаворитом. Думаю, что коэффициенты поменяли после того, как озвучили потери хозяев. Желаю всем футболистам восстановиться. Это по-человечески, так как сам знаю, что такое травмы.

У «Зенита» большая скамейка. Да, Глушенков и Вендел – два больших мастера, которые делают результат в команде. Но «Зенит» играет дома. Возможно, в Москве минимальное преимущество было бы у «Спартака». У хозяев есть кем заменить лидеров, хотя это будет сделать сложно, особенно Глушенкова.

– Пришедшие в «Спартак» новички обладают духом победителей. Они помогут переломить неудачную 11-летнюю серию без побед в Санкт-Петербурге?

– И «Црвена Звезда», и «Ференцварош» – гегемоны своих стран. Эти команды постоянно играют в еврокубках. Выигрывать хочется всегда любому футболисту, и «Спартак» тоже привык побеждать, но это больше про прошлое. Сегодня же «Спартак» не основной претендент на золото. Но сейчас можно попробовать обыграть «Зенит».

– Какой будет счет?

Думаю, что будет ничья – 1:1.

  • Игра состоится в субботу в Санкт‑Петербурге. Начало матча в 17:30 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ после пяти туров с 13 очками. «Спартак» идет четвертым с 10 очками.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (28)
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JIEGEHDA
1724345352
Их можно обыграть Вариант прервать серию Хоть они и дома но потери есть Какой счёт будет? 1:1 . Серьезно? Можно нужно шмогла . Пернул в воду .
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alex1951
1724345517
Титов - сын космонавта. Спартак - это тоже Космос . А Зенит - это зенит ,вершина (географически) ...так щё силы равны ...и без спекуляции ....давайте затаим дыхание.....
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alefreddy
1724346121
посмотрим может и такой счет будет а может СМ выиграет
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BAIv
1724346507
Аршавин предложил Титова, Мостового, Алейничева, Шалимова , для консультаций судеек и ЭСК! А то там мафия которая отмазывает плохих судей. Чтоб команды понимали трактовки судей, а то пока бардак у этих чудаков!
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...уефан
1724347377
...Титов репортёру - "Пусть будет... ну.., 1-1.., только отвяжись от меня")...
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Пингвины Антарктиды/Толян
1724348897
5:0 в пользу Бразилии, Чайф напишет новую песню о главном
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ivany4
1724349537
Неужели Егор готовится в дипломаты?! Судя по тексту - боится спугнуть удачу.))
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Валя Ромашина
1724349865
Спартак забьет гол и у него удалят игрока и зенит выиграет 1-4
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Скай
1724388110
ежели зинит не сможет, то судейка этому говну поможет.
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