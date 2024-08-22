Титов сказал, каким будет счет в игре «Зенит» – «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

– Чего ждете от игры с «Зенитом»? Деяну Станковичу повезло, что у петербуржцев не будет лидеров?

– Последние победы «Спартака» говорят о том, что Станковичу удалось найти баланс, несмотря на провальный первый матч в Оренбурге. После этого набросились на команду, но сейчас тренер доказывает свою состоятельность скептикам. Болельщикам будет приятно, если «Спартак» выиграет в Санкт-Петербурге.

«Спартаку» легко не будет. Несмотря на отсутствие лидеров, «Зенит» остается фаворитом. Думаю, что коэффициенты поменяли после того, как озвучили потери хозяев. Желаю всем футболистам восстановиться. Это по-человечески, так как сам знаю, что такое травмы.

У «Зенита» большая скамейка. Да, Глушенков и Вендел – два больших мастера, которые делают результат в команде. Но «Зенит» играет дома. Возможно, в Москве минимальное преимущество было бы у «Спартака». У хозяев есть кем заменить лидеров, хотя это будет сделать сложно, особенно Глушенкова.

– Пришедшие в «Спартак» новички обладают духом победителей. Они помогут переломить неудачную 11-летнюю серию без побед в Санкт-Петербурге?

– И «Црвена Звезда», и «Ференцварош» – гегемоны своих стран. Эти команды постоянно играют в еврокубках. Выигрывать хочется всегда любому футболисту, и «Спартак» тоже привык побеждать, но это больше про прошлое. Сегодня же «Спартак» не основной претендент на золото. Но сейчас можно попробовать обыграть «Зенит».

– Какой будет счет?

– Думаю, что будет ничья – 1:1.