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  • Хомуха назвал матч «Зенит» – «Спартак» тестом для Станковича

Хомуха назвал матч «Зенит» – «Спартак» тестом для Станковича

22 августа 2024, 18:49
8

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА, экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха назвал фаворита в матче между петербуржцами и «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

– «Зенит» сыграет у себя на стадионе при поддержке своих болельщиков. Я думаю, что фаворит все-таки «Зенит».

– Отсутствие Глушенкова – это сильный удар по «Зениту»?

– Не только Глушенкова, но и Вендела. Два системообразующий игрока выпало. Будет интересно посмотреть, насколько качественно и эффективно игроки ротации смогут их заменить.

– Появлялась информация, что Вендел проводит тренировку в общей группе. Может он и сыграет.

– Если сыграет, то это будет подспорье для «Зенита». Он находился в хорошей форме и действовал достаточно эффективно в тех матчах, в которых принимал участие, то тогда, конечно, у «Зенита» еще больше шансов.

– Будет ли этот матч тестом для главного тренера «Зенита» Сергея Семака?

– Этот матч – тест для тренера «Спартака» [Деяна Станковича], а не для наставника «Зенита». «Зенит» шесть лет подряд является чемпионом России. Можно будет посмотреть, что из себя представляет «Спартак» на уровне хорошего соперника.

  • Игра состоится в субботу в Санкт‑Петербурге. Начало матча в 17:30 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ после пяти туров с 13 очками. «Спартак» идет четвертым с 10 очками.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Хомуха Дмитрий Станкович Деян
Комментарии (8)
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...уефан
1724342038
...ну, да - тест. Интересно сколько полосочек после финального свистка проявится?)...
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DVOK68
1724344579
"Тест") Кто футбол не знает,может вообразить что в случае невыигрыша Спартака,"проваливший"тест Станкович будет немедленно уволен из клуба)
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andr45
1724345618
Да будет Вендел играть) ДЕСЯТЬ миллионов за победу на«Спартаком» и мертвого заставят выйти на поляну)))
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Вомбат
1724349454
Впервые за много лет у Спартака на поле выйдет состав, не дешевле, чем у Зенита. У Зенита отсутствуют 4 травмированных футболиства основы (Педро - 9 млн, Вендел - 22 млн, Глушенков - 11 млн, Караваев - 5 млн), в сумме стоящие 47 млн. Их заменят следующие игроки (Мантуан - 3 млн, Сергеев - 2 млн, Ерохин - 0.4 млн или Васильев - 0.5 млн, Волков 4.5 млн), в сумме стоящие примерно 10 млн. 11 игроков Зенита, громившие Ростов стоили 121 млн, а на этот раз основа Зенита будет стоить меньше 84 млн. По-моему у Спартака основа сейчас дороже, так что победа Спартака представляется более чем вероятной.
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