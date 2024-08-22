Хомуха назвал матч «Зенит» – «Спартак» тестом для Станковича

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА, экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха назвал фаворита в матче между петербуржцами и «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

– «Зенит» сыграет у себя на стадионе при поддержке своих болельщиков. Я думаю, что фаворит все-таки «Зенит».

– Отсутствие Глушенкова – это сильный удар по «Зениту»?

– Не только Глушенкова, но и Вендела. Два системообразующий игрока выпало. Будет интересно посмотреть, насколько качественно и эффективно игроки ротации смогут их заменить.

– Появлялась информация, что Вендел проводит тренировку в общей группе. Может он и сыграет.

– Если сыграет, то это будет подспорье для «Зенита». Он находился в хорошей форме и действовал достаточно эффективно в тех матчах, в которых принимал участие, то тогда, конечно, у «Зенита» еще больше шансов.

– Будет ли этот матч тестом для главного тренера «Зенита» Сергея Семака?

– Этот матч – тест для тренера «Спартака» [Деяна Станковича], а не для наставника «Зенита». «Зенит» шесть лет подряд является чемпионом России. Можно будет посмотреть, что из себя представляет «Спартак» на уровне хорошего соперника.