Рабинер объяснил, почему Жирков не закрепился в «Челси»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост в честь 41-летия Юрия Жиркова.

«Этот парень из Тамбова – чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Англии в составе «Челси», где его тренировал Карло Анчелотти.

Пусть Юра и не смог стать там игроком основы – для этого нужно было быть наглее, что ли, по жизни, раскованнее, общительнее, международнее. А он – скромный, немножко замкнутый человек. Но он – попробовал! И все эти титулы у него есть.

И 100 матчей за сборную (конкретно – 104) у Жиркова имеются. И даже на «Золотой мяч» он вместе с тем же Андреем Аршавиным в 2008 году номинировался», – написал Рабинер.