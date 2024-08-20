Сутормин сравнил Семака и Карпина

Игрок «Ростова» Алексей Сутормин сравнил тренеров Валерия Карпина и Сергея Семака.
- С Семаком Сутормин пересекался в «Зените».
«Отличия Карпина с Семаком? Это больше нюансы игры. Понятно, там есть свои плюсы и минусы, здесь есть свои нюансы прессинга и так далее. В целом схожие моменты, когда я был в сборной и сейчас, просто надо их вспомнить. Постараться всe это делать на поле», – сказал Сутормин.
- Алексей арендован «Ростовом» у «Зенита» до конца сезона.
- Сутормин стоит 1,2 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»