Тренер «Акрона» раскритиковал судей после поражения от «Рубина»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги проигранного матча 5-го тура РПЛ против «Рубина».

Команда из Тольятти уступила со счетом 1:2.

«Акрон» пропустил 2-й гол на 90-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«В эпизоде со вторым голом речь шла об офсайде, потому что в воротах оставался один игрок, а перед ним был футболист соперника, который в данной ситуации перекрывал угол обзора и возможно наш игрок, оставшийся в роли вратаря, мог не среагировать в этой ситуации.

Надо этот момент пересмотреть. Но то, как трактовались сегодня эпизоды судейской бригадой, а особенно моменты с единоборствами, например, когда был толчок Грибова, там был стандарт в другие ворота. Однако в этой ситуации судья уверенно развернул игру в сторону наших ворот.

Такие моменты не красят игру, потому что было слишком много эпизодов, которые с точки зрения единоборств и их ведения были немного непонятны в плане решений судей.

Поэтому данный мяч, залетевший в наши ворота, по нашему мнению, вследствие офсайда, судьи расценили так, что игрок не принимал активного участия в эпизоде.

Но то, что он не давал играть другим футболистам и располагался перед воротами – это надо правильно оценить. Надо хорошо посмотреть этот эпизод с разных ракурсов», – сказал Тедеев.