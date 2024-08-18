Куратор «Химок» Садыгов назвал причину отсутствия Бакаева в матче с «Зенитом»

Туфан Садыгов, куратор «Химок», высказался о ситуации вокруг полузащитника Зелимхана Бакаева. Он принадлежит «Зениту».

Ранее главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что ему не разрешили выпустить Бакаева против «Зенита». Футболист подтвердил эту информацию.

Генеральный директор клуба сообщил, что Бакаев не сыграл по причине его физического состояния.

«Одна простая причина: медицинский штаб не разрешил. Сам разговаривал с врачами и менеджентом – Зелимхана был не готов.

Его фразу неправильно поняли. Это не совпадение. В футболе всегда есть интрига. Увидите Бакаева в следующем мате с «Зенитом», – сказал Садыгов.

Команды сыграли 1:1.

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