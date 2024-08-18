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  • Куратор «Химок» Садыгов назвал причину отсутствия Бакаева в матче с «Зенитом»

Куратор «Химок» Садыгов назвал причину отсутствия Бакаева в матче с «Зенитом»

18 августа 2024, 22:12
7

Туфан Садыгов, куратор «Химок», высказался о ситуации вокруг полузащитника Зелимхана Бакаева. Он принадлежит «Зениту».

  • Ранее главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что ему не разрешили выпустить Бакаева против «Зенита». Футболист подтвердил эту информацию.
  • Генеральный директор клуба сообщил, что Бакаев не сыграл по причине его физического состояния.

«Одна простая причина: медицинский штаб не разрешил. Сам разговаривал с врачами и менеджентом – Зелимхана был не готов.

Его фразу неправильно поняли. Это не совпадение. В футболе всегда есть интрига. Увидите Бакаева в следующем мате с «Зенитом», – сказал Садыгов.

  • Команды сыграли 1:1.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Бакаев Зелимхан
Комментарии (7)
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penit-zlo
1724008505
Ахах,пару лямов от Газпрома...И доволен ...
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penit-zlo
1724008614
Кто-нибудь обязательно разберётся, к 30-му чемпионсту инородного тела...
Ответить
Админ ресурс
1724008755
От болотной грязи никому не отмыться
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penit-zlo
1724008797
Дружно за ручки и к уралам с сочами...Там место-питерского футбола, вместе с разжиревшей Алёшей,пусть хлопает регионам ...И справедливый ответ-обязательно прилетит...
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R_a_i_n
1724050326
Перед следующими матчем у него запор случится и по мед.показаниям играть не сможет. Ну или аккурат перед матчем получит 4 ж.к.
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