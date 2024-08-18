Куратор «Химок» Садыгов назвал причину отсутствия Бакаева в матче с «Зенитом»

Туфан Садыгов, куратор «Химок», высказался о ситуации вокруг полузащитника Зелимхана Бакаева. Он принадлежит «Зениту».
- Ранее главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что ему не разрешили выпустить Бакаева против «Зенита». Футболист подтвердил эту информацию.
- Генеральный директор клуба сообщил, что Бакаев не сыграл по причине его физического состояния.
«Одна простая причина: медицинский штаб не разрешил. Сам разговаривал с врачами и менеджентом – Зелимхана был не готов.
Его фразу неправильно поняли. Это не совпадение. В футболе всегда есть интрига. Увидите Бакаева в следующем мате с «Зенитом», – сказал Садыгов.
- Команды сыграли 1:1.
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Источник: «Спорт-Экспресс»