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  • Глушаков дерзко ответил на вопрос о том, что «Зенит» потерял очки с «Химками»

Глушаков дерзко ответил на вопрос о том, что «Зенит» потерял очки с «Химками»

18 августа 2024, 17:51
11

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий после матча с «Зенитом».

  • Команды сыграли вничью в 5-м туре РПЛ со счетом 1:1.
  • Петербуржцы проигрывали до 88-й минуты.
  • Это первая потеря очков для «Зенита» в этом сезоне.

– У вас получилось отнять очки у «Зенита», что чувствуете?

Это у «Зенита» получилось отнять у нас очки. Мы лучше играли и заслуживали победы.

– Как вам игра «Зенита»? На старте казалось, что он непобедим.

– Непобедимых нет. Это футбол и тут и на поле все равны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Глушаков Денис
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1723996463
Худший игрок матча ! Провел 5+ минут Ошибся трижды грубо и гол его , не накрыл.
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Админ ресурс
1724000829
нацпроект с болот чудом отскочил
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BuenosArgentina
1724010308
Мотивированное днище это страшное дело, в ход идет все, у соперника переломаны руки , ноги, все хотят попиариться, к сожалению все это зря, завтра просрут Краснодару 0:2, Спартаку 0:3 и еще Динамо с ЦСКА и будут на 12-ом месте если не вылетят, но зато «сильнее» Зенита
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Никола самаровский
1724058457
Молодец Глушак.....хорошо **** глушанули
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Alqpmzjdbsghxnsvxuckksbdv
1724080364
Глушак обиженка...маленький, да не завидуй так уж...ну на фиг ты никому не нужен...Таой предел химки...Вот и живи там "колхоз" ахахах
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авервлад49
1724235017
Понты у этого Глушкина
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