Глушаков дерзко ответил на вопрос о том, что «Зенит» потерял очки с «Химками»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий после матча с «Зенитом».

Команды сыграли вничью в 5-м туре РПЛ со счетом 1:1.

Петербуржцы проигрывали до 88-й минуты.

Это первая потеря очков для «Зенита» в этом сезоне.

– У вас получилось отнять очки у «Зенита», что чувствуете?

– Это у «Зенита» получилось отнять у нас очки. Мы лучше играли и заслуживали победы.

– Как вам игра «Зенита»? На старте казалось, что он непобедим.

– Непобедимых нет. Это футбол и тут и на поле все равны.

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