Обращение Семшова к отстраненному от «Спартака» Соболеву

Бывший зенитовец Игорь Семшов прокомментировал желание форварда «Спартака» Александра Соболева перейти в петербургский клуб.

Из-за своего желания Соболев отстранен от основы «Спартака».

– Как вы смотрите на историю вокруг Александра Соболева?

– Не знаю всей ситуации. Но «Спартаку» он еще мог бы принести пользу. Что будет в другом клубе – вопрос.

– Вы верите, что Соболев нужен такому «Зениту»?

– Может быть, до начала чемпионата был нужен. Сейчас, когда сезон уже идет, – вопрос. Как и то, хочет ли сам Соболев в «Зенит».

– Судя по всему, хочет. Но «Зенит» хорошо справляется и без него.

– Соболев уже адаптировался в «Спартаке», и, может быть, ему легче оставаться. Опять же, вопрос, хочет ли он сам переходить? Может быть, для того чтобы немного взбодрить карьеру... Думаю, в ближайшее время все решится.

– Вы понимаете, почему Соболев так ведет себя в этой ситуации?

– Не понимаю. Если у тебя есть контракт, то ты должен выполнять свою работу, играть и тренироваться. А ситуация сама прояснится. Если у тебя есть предложения, клуб об этом узнает.

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