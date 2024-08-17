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Обращение Семшова к отстраненному от «Спартака» Соболеву

17 августа 2024, 15:10
3

Бывший зенитовец Игорь Семшов прокомментировал желание форварда «Спартака» Александра Соболева перейти в петербургский клуб.

  • Из-за своего желания Соболев отстранен от основы «Спартака».

– Как вы смотрите на историю вокруг Александра Соболева?

– Не знаю всей ситуации. Но «Спартаку» он еще мог бы принести пользу. Что будет в другом клубе – вопрос.

– Вы верите, что Соболев нужен такому «Зениту»?

– Может быть, до начала чемпионата был нужен. Сейчас, когда сезон уже идет, – вопрос. Как и то, хочет ли сам Соболев в «Зенит».

– Судя по всему, хочет. Но «Зенит» хорошо справляется и без него.

– Соболев уже адаптировался в «Спартаке», и, может быть, ему легче оставаться. Опять же, вопрос, хочет ли он сам переходить? Может быть, для того чтобы немного взбодрить карьеру... Думаю, в ближайшее время все решится.

– Вы понимаете, почему Соболев так ведет себя в этой ситуации?

– Не понимаю. Если у тебя есть контракт, то ты должен выполнять свою работу, играть и тренироваться. А ситуация сама прояснится. Если у тебя есть предложения, клуб об этом узнает.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Семшов Игорь
Комментарии (3)
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Цугундeр
1723897188
Писклявый с перепугу напорол . Даже читая по бумажке.
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ZAITZEFF2011
1723912341
Что может кривоногий бывший футболист Динамо ничего не показавшим себя в сборной посоветовать нынешнему бестолковому.
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Empers100--google
1724041791
В Химках все видели как Зенит справляется? С такой игрой от Спартака можно отлететь всухую с разгромным счётом.
Ответить
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