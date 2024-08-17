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Реакция агента Тикнизяна на слухи о переходе Наира в «Спартак»

17 августа 2024, 14:46
1

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, дал понять, что работа по трансферу игрока в «Спартак» не ведется.

– В июле состоялась встреча руководства «Локомотива» с болельщиками, где было сказано, что клуб не будет продавать лидеров, в том числе Тикнизяна. После появились слухи о «Спартаке», которые официально не комментировали.

– Кроме того, что было сказано руководством «Локомотива», мне добавить нечего.

– То есть Наир Тикнизян проведет этот сезон в «Локомотиве»?

– Я вам сказал то, что сказал.

  • У Наира 1 голевая передача в 5 матчах нового сезона.
  • Фланговый защитник суммарно провел на поле всего 247 минут.
  • В прошлом сезоне у Тикнизяна было 15 результативных действий (9+6) в 30 встречах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Спартак Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (1)
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alefreddy
1723896055
вся шумиха идет чтобы ценник на игрока поднять а клуб СМ здесь ни при чем
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