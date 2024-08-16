Бабич высказался о включении в капитанский совет «Спартака»

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о своем отношении к попаданию в капитанский совет команды.

«Я стараюсь помогать товарищам по команде и каждому игроку здесь, потому что это важно. В «Спартаке» много молодых игроков, у которых еще не очень много опыта, поэтому им нужна поддержка от более опытных футболистов. Нужны те, кто будет на их стороне. Вместе мы можем играть намного лучше.

Что касается капитанского совета, то для меня это важно в том плане, что мои товарищи по команде и все сотрудники «Спартака» относились ко мне хорошо с первого дня. И я хочу дать клубу все лучшее, что в моих силах», – заявил Бабич.