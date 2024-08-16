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Круговой высказался о шансах ЦСКА опередить «Зенит»

16 августа 2024, 10:45
4

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о старте сезона для своей команды.

– Как оценишь старт сезона от ЦСКА? 7 очков в четырех турах РПЛ, поражение и победа по пенальти в Кубке России…

– В начале чемпионата у нас были очень сложные выезды, три штуки на юге: в Ростов‑на‑Дону и два в Краснодар. Усталость накопилась, мало было сил. Понятно, что жалобы на график можно воспринять как оправдание, но хорошо, что справились с этим. Дальше будет ряд домашних игр, не надо будет постоянно ездить далеко.

– За счет чего можно обыграть «Зенит»?

– Наш тренер знает, как можно это сделать. Сам я пока не могу ответить на этот вопрос.

– Общественное мнение сейчас таково, что бороться с «Зенитом» почти нереально. Это так?

– С «Зенитом» всегда было тяжело бороться. Начало сезона у них получается хорошо, но посмотрим, как будет на дистанции. Вы сами видели прошлый сезон, «Зенит» еще со мной в составе начинал отлично, без поражений, но потом начались трудности.

– То есть у ЦСКА будут шансы опередить «Зенит»?

– Да, надо просто ими воспользоваться.

  • После четырех туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 12 очками. ЦСКА – четвертый с 7 очками.
  • Петербуржцы выиграли 7 матчей из семи в сезоне-2024/25 и 10 подряд с учетом двух последних туров РПЛ и суперфинала Кубка России прошлого сезона.
  • Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» этим летом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил
Комментарии (4)
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Spirit_78
1723800618
Разговорился опять.
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RUSARM
1723801363
Надо на поле доказывать и побеждать всех,но пока команда буксует, в атаке нулевая,раз лучший бомбардир на данный момент Дивей!! А где наши напы?
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andrei-sarap-yandex
1723804840
в ЗЕНИТе Круговой сам решал за тренера. за команду и тут в ЦСКА решает тренер...поумнел ???????
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