Круговой высказался о шансах ЦСКА опередить «Зенит»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о старте сезона для своей команды.

– Как оценишь старт сезона от ЦСКА? 7 очков в четырех турах РПЛ, поражение и победа по пенальти в Кубке России…

– В начале чемпионата у нас были очень сложные выезды, три штуки на юге: в Ростов‑на‑Дону и два в Краснодар. Усталость накопилась, мало было сил. Понятно, что жалобы на график можно воспринять как оправдание, но хорошо, что справились с этим. Дальше будет ряд домашних игр, не надо будет постоянно ездить далеко.

– За счет чего можно обыграть «Зенит»?

– Наш тренер знает, как можно это сделать. Сам я пока не могу ответить на этот вопрос.

– Общественное мнение сейчас таково, что бороться с «Зенитом» почти нереально. Это так?

– С «Зенитом» всегда было тяжело бороться. Начало сезона у них получается хорошо, но посмотрим, как будет на дистанции. Вы сами видели прошлый сезон, «Зенит» еще со мной в составе начинал отлично, без поражений, но потом начались трудности.

– То есть у ЦСКА будут шансы опередить «Зенит»?

– Да, надо просто ими воспользоваться.