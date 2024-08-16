Круговой высказался о шансах ЦСКА опередить «Зенит»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о старте сезона для своей команды.
– Как оценишь старт сезона от ЦСКА? 7 очков в четырех турах РПЛ, поражение и победа по пенальти в Кубке России…
– В начале чемпионата у нас были очень сложные выезды, три штуки на юге: в Ростов‑на‑Дону и два в Краснодар. Усталость накопилась, мало было сил. Понятно, что жалобы на график можно воспринять как оправдание, но хорошо, что справились с этим. Дальше будет ряд домашних игр, не надо будет постоянно ездить далеко.
– За счет чего можно обыграть «Зенит»?
– Наш тренер знает, как можно это сделать. Сам я пока не могу ответить на этот вопрос.
– Общественное мнение сейчас таково, что бороться с «Зенитом» почти нереально. Это так?
– С «Зенитом» всегда было тяжело бороться. Начало сезона у них получается хорошо, но посмотрим, как будет на дистанции. Вы сами видели прошлый сезон, «Зенит» еще со мной в составе начинал отлично, без поражений, но потом начались трудности.
– То есть у ЦСКА будут шансы опередить «Зенит»?
– Да, надо просто ими воспользоваться.
- После четырех туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 12 очками. ЦСКА – четвертый с 7 очками.
- Петербуржцы выиграли 7 матчей из семи в сезоне-2024/25 и 10 подряд с учетом двух последних туров РПЛ и суперфинала Кубка России прошлого сезона.
- Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» этим летом.