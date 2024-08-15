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  • Мостовой – о потенциальном трансфере «Спартака»: «Не понимаю, зачем это нужно»

Мостовой – о потенциальном трансфере «Спартака»: «Не понимаю, зачем это нужно»

15 августа 2024, 19:19
4

Александр Мостовой оценил возможный переход вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу в «Спартак».

«Слышал эту информацию, но мы же не особо следим на турецким чемпионатом. В Турции хорошие футболисты, которые могут усилить команды РПЛ, в том числе «Спартак». Если «красно-белые» хотят взять Актюркоглу, то возьмут.

Мне вообще без разницы, какой у него паспорт. Но меня смущает сумма трансфера. Мы же не играем в еврокубках, и когда берут футболиста за 13-18 миллионов, я не понимаю, зачем это нужно. Эти деньги могли бы пойти на другие вещи», – сказал Мостовой.

  • В прошлом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
  • На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Актюркоглу Керем Мостовой Александр
Комментарии (4)
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...уефан
1723740066
...да, забей ты, Саня, не рви сердце, плюнь себе под ноги и наблюдай за процессом)...
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val69
1723741286
Если не покупать, то денюшки осядут туда куда надо... но, никак не на благотворительность и лечение детишек..
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FCSpartakM
1723749773
ну его покупают за 12 . Он вошел в сашкин лимит
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BuenosArgentina
1723752086
Информационное поле очень загажено
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