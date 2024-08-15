Мостовой – о потенциальном трансфере «Спартака»: «Не понимаю, зачем это нужно»

Александр Мостовой оценил возможный переход вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу в «Спартак».
«Слышал эту информацию, но мы же не особо следим на турецким чемпионатом. В Турции хорошие футболисты, которые могут усилить команды РПЛ, в том числе «Спартак». Если «красно-белые» хотят взять Актюркоглу, то возьмут.
Мне вообще без разницы, какой у него паспорт. Но меня смущает сумма трансфера. Мы же не играем в еврокубках, и когда берут футболиста за 13-18 миллионов, я не понимаю, зачем это нужно. Эти деньги могли бы пойти на другие вещи», – сказал Мостовой.
- В прошлом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
- На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: Metaratings