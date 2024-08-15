Орсато объяснил отказ от работы в России

Бывший итальянский арбитр Даниэле Орсато объяснил, почему отказался от работы в Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
«Меня пригласили сотрудничать в качестве эксперта по судейству в комиссии РФС. Я был очень польщeн приглашением. Однако в свете нынешней общественно-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться. Кроме того, в ближайшие месяцы я хочу сосредоточить всю свою энергию на создании технического и ассоциативного проекта с Ассоциацией итальянских арбитров», – сказал Орсато.
- 48-летний Орсато завершил карьеру судьи после Евро-2024.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: il Napolista