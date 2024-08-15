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Орсато объяснил отказ от работы в России

15 августа 2024, 11:50
3

Бывший итальянский арбитр Даниэле Орсато объяснил, почему отказался от работы в Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Меня пригласили сотрудничать в качестве эксперта по судейству в комиссии РФС. Я был очень польщeн приглашением. Однако в свете нынешней общественно-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться. Кроме того, в ближайшие месяцы я хочу сосредоточить всю свою энергию на создании технического и ассоциативного проекта с Ассоциацией итальянских арбитров», – сказал Орсато.

  • 48-летний Орсато завершил карьеру судьи после Евро-2024.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: il Napolista
Россия. Премьер-лига Орсато Даниэле
Комментарии (3)
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BarStep
1723713993
Бюджет РФС вздохнул с облегчением :)
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BAIv
1723718821
Ну и хорошо! Хотя наверное деннг мало рредложили.
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zigbert
1723818290
А кто то уже объявил это свершившимся фактом.
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