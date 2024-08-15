Орсато объяснил отказ от работы в России

Бывший итальянский арбитр Даниэле Орсато объяснил, почему отказался от работы в Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Меня пригласили сотрудничать в качестве эксперта по судейству в комиссии РФС. Я был очень польщeн приглашением. Однако в свете нынешней общественно-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться. Кроме того, в ближайшие месяцы я хочу сосредоточить всю свою энергию на создании технического и ассоциативного проекта с Ассоциацией итальянских арбитров», – сказал Орсато.