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  • Станкович раскритиковал игрока «Спартака»: «Мог сыграть намного лучше»

Станкович раскритиковал игрока «Спартака»: «Мог сыграть намного лучше»

14 августа 2024, 22:22
16

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович остался недоволен игрой Маркиньоса в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

– Маркиньос и Мартинс в первом тайме не имели постоянных позиций, Виллиан Жозе постоянно уходил влево. Это ваша установка?

– Мартинс провел отличный матч, сделал все, что я просил. Он использовал открытое пространство, прессинговал. Мог забить и в первом тайме, но забил во втором. Всe, что он делал, всe было нужно. Маркиньос мог сыграть намного лучше. Это его вина, он плохо вошел в игру, в начале игры много терял матч. Он может играть намного лучше.

С Мишей (Игнатовым) тоже есть моменты, ему нужно прибавлять в движении и позиции, и в прессинге. У него не самое лучшее состояние, есть определенные моменты, он приболел. У меня два десятка отличных футболистов, которых я тренирую.

  • Маркиньос перешел в «Спартак» в августе из «Ференцвароша».
  • Станкович тренировал бразильца в венгерском клубе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос Станкович Деян
Комментарии (16)
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Ванда-Михайлов-vkontakte
1723692850
Нормальный тренерский комментарий. А злопыхатели пусть лучше со своими "свинарнями" и "псарнями" разбираются...
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Иван Петров 1986
1723698688
Полностью согласен с тренером.
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Igr-Rоmanyuta-google
1723720208
Комментарии про Игнатова, это просто смех Миша Приболел .Тогда зачем ты БОЛЬНОГО на поле выпускает?
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