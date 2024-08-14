Агент Чистякова высказался о продлении игроком контракта с «Зенитом»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента после перехода в команду Вани Дркушича из «Сочи».
– Повлияет ли переход Дркушича на будущее Чистякова в «Зените»?
– Повлиять может только его игра и готовность. Если Дмитрий будет готов и получать игровое время, то кто бы не пришел, нормально будет все.
– Уже обсуждался вопрос продления контракта с «Зенитом»?
– Пока нет.
– Дмитрий хочет продлить контракт?
– Думаю, да.
- В нынешнем сезоне 30-летний Чистяков провел 1 матч.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.
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Источник: «Спорт день за днём»