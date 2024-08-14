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Клуб из Санкт-Петербурга может покинуть профессиональный футбол

14 августа 2024, 18:38
3

«Звезда» из Санкт-Петербурга в следующем сезоне вряд ли будет выступать в профессиональном футболе. По информации «Спорт день за днeм», у клуба накопились долги на десятки миллионов рублей.

Сообщается, что агент Павел Андреев перестал курировать «Звезду». Он стал работать с этим клубом летом 2022 года. Андреев привел в «Звезду» Дмитрия Комбарова, а почти все игроки этой команды являлись его клиентами.

Комбаров покинул петербургский клуб в январе 2024-го. Он возглавил «Спартак-2», а вслед за ним во вторую команду красно-белых перешли семь игроков «Звезды».

  • Петербургский клуб занимает послендее 16-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги. У «Звезды» 6 очков после 18 матчей.
  • Безвыигрышная серия команды достигла 12 матчей с учетом игры в Кубке России. На этом отрезке «Звезда» потерпела 10 поражений при двух ничьих. Сегодня в отставку был отправлен главный тренер команды 54-летний Геннадий Орбу.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Звезда
Комментарии (3)
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ziborock
1723651977
Один город - одна команда! Одна команда - одни нег-ры!)
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sneewkasmiro
1723655463
Парни, не ведитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню, что тут пишут! Ничерта не проходит. Кому нужен реальный сервис прогнозов на спорт, то в яндексе ищите по фразе «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. Работают с 2013 года. Гарантии! На МАТЧ ТВ о них сюжет был!
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timon2401
1723659898
а такую надежду вселил заголовок))) не тот питерский клуб покидает профессиональный футбол
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