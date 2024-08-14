Экс-игрок «Спартака»: «Карпин подписал меня как директор, а затем посадил в запас как тренер»

Бывший защитник «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде рассказал о своем выступлении за клуб.

Аргентинец выступал за московскую команду с 2012 по 2015 год. При нем Валерий Карпин совмещал в «Спартаке» две должности – генерального директора и главного тренера.

– Какие у тебя были отношения с Карпиным?

– Нормальные. Я с большим воодушевлением начал играть при нeм, но потом совершил пару ошибок и оказался в запасе. Тренер много со мной разговаривал, но предпочитал других футболистов. Я всегда тренировался на максимуме, чтобы быть готовым в любой момент выйти на поле и принести пользу «Спартаку», но почти не играл. В конце концов решил съездить в аренду в Грецию. У меня было огромное желание доказать, что ещe способен играть на высшем уровне. Считаю, мне это удалось: в ПАОКе я провeл почти все матчи. После возвращения в «Спартак» я играл уже постоянно.

– Ситуация кажется немного странной, ведь именно Карпин тебя подписывал в «Спартак», будучи гендиректором.

– Согласен, это очень странно. Он меня приглашал в «Спартак» как директор, а после посадил в запас как тренер. Но это случилось, и мне пришлось принять эту ситуацию. Когда команду принял швейцарский тренер, я снова вернулся в основу.