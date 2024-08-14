Директор «Ростова» жестко прошелся по судейству после матча с «Химками»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин раскритиковал работу арбитра Романа Сафьяна, обслуживавшего кубковый матч с «Химками» (3:1).

– Я бы хотел обратить внимание компетентных органов на безобразнейшее судейство. Этот человек практически спровоцировал драку и травмы, не свистел очевидные фолы.

Хорошо, что мы сегодня выиграли, чтобы никто не думал, что мы сваливаем поражение на судейство. Безобразная работа!

Был момент с Голенковым, на Комличенко не свистнули фол, Голенкову прилетает локоть в лицо – ноль эмоций.

– Может быть, разные арбитры определяют разный уровень жесткости?

– Пусть нам это скажут, что у нас поменялись правила. Не бывает, что одну игру судят по одним правилам, а другую по другим.

Так не должно быть. Это безобразие! Судите все матчи одинаково. Это единственное, чего мы хотим.

Также Рыскин высказался о деятельности главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

– У меня было помутнение, что в моменте в матче «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» практически все решения арбитра признали верными.

– Не смущает, что Мажич в это время был на Олимпиаде?

– Меня смущает, что мы этого человека не видели. Раньше руководитель судейского департамента приезжал перед сезоном, объясняли правила, были лекции.

Сейчас ничего нет. Он вообще существует? Его кто‑то видел живьем? Я не видел его.

– В составе ЭСК иностранцев стало больше, пришел [итальянец Даниэле] Орсато. Станут ли теперь решения ЭСК более понятными?

– Я согласен с оценками Алексея Николаева и Игоря Шалимова по эпизодам в Махачкале. У них была абсолютно иная точка зрения, чем у ЭСК с иностранными арбитрами.

Все российские бывшие арбитры говорят, что это пенальти и фол, а иностранные арбитры в ЭСК говорят, что это не фол.

Мы точно обсудим на собрании РПЛ эту историю. Не только мы недовольны, я слышу от многих клубов, что они не понимают трактовок.

В моем понимании ЭСК себя дискредитирует. Я не доверяю их вердиктам. Мы обсудим в лиге и выйдем с предложением к РФС.