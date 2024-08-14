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  • Директор «Ростова» жестко прошелся по судейству после матча с «Химками»

Директор «Ростова» жестко прошелся по судейству после матча с «Химками»

14 августа 2024, 00:45
4

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин раскритиковал работу арбитра Романа Сафьяна, обслуживавшего кубковый матч с «Химками» (3:1).

– Я бы хотел обратить внимание компетентных органов на безобразнейшее судейство. Этот человек практически спровоцировал драку и травмы, не свистел очевидные фолы.

Хорошо, что мы сегодня выиграли, чтобы никто не думал, что мы сваливаем поражение на судейство. Безобразная работа!

Был момент с Голенковым, на Комличенко не свистнули фол, Голенкову прилетает локоть в лицо – ноль эмоций.

– Может быть, разные арбитры определяют разный уровень жесткости?

– Пусть нам это скажут, что у нас поменялись правила. Не бывает, что одну игру судят по одним правилам, а другую по другим.

Так не должно быть. Это безобразие! Судите все матчи одинаково. Это единственное, чего мы хотим.

Также Рыскин высказался о деятельности главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

– У меня было помутнение, что в моменте в матче «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» практически все решения арбитра признали верными.

– Не смущает, что Мажич в это время был на Олимпиаде?

Меня смущает, что мы этого человека не видели. Раньше руководитель судейского департамента приезжал перед сезоном, объясняли правила, были лекции.

Сейчас ничего нет. Он вообще существует? Его кто‑то видел живьем? Я не видел его.

– В составе ЭСК иностранцев стало больше, пришел [итальянец Даниэле] Орсато. Станут ли теперь решения ЭСК более понятными?

– Я согласен с оценками Алексея Николаева и Игоря Шалимова по эпизодам в Махачкале. У них была абсолютно иная точка зрения, чем у ЭСК с иностранными арбитрами.

Все российские бывшие арбитры говорят, что это пенальти и фол, а иностранные арбитры в ЭСК говорят, что это не фол.

Мы точно обсудим на собрании РПЛ эту историю. Не только мы недовольны, я слышу от многих клубов, что они не понимают трактовок.

В моем понимании ЭСК себя дискредитирует. Я не доверяю их вердиктам. Мы обсудим в лиге и выйдем с предложением к РФС.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Химки Ростов Мажич Милорад Сафьян Роман
Комментарии (4)
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Чехов на Садовой
1723624349
Какого %рена этот Мажич сидел в париже на ************ продолжая получать деньги в России !? К своим катался ? Тогда с этим департаментом всё понятно. Шобла заднеприводных экспердов.
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Рыло свина
1723659097
иносранцев гнать поганой метлой! но сначала тех идарсов что берут их на работу, за какие откаты этих врагов берут к нам на бешенные деньги?
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