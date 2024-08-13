Генич сравнил трансферы «Спартака» и «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич привел аргументы о превосходстве «Зенита» над «Спартаком» в селекционных вопросах.

«Готовился к матчу [»Спартак» – «Ахмат» – 0:0] и прочитал такую информацию: с момента ввода санкций и отъезда игроков [в 2022 году] «Спартак» потратил 77 с копейками миллионов евро. «Зенит» потратил 72.

За 77 миллионов за два года можно было, наверное, сложить какую-то более-менее конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров. Потому что Абаскалю нужен этот игрок, а сейчас выясняется, что не нужен. Ранее был нужен Шамар, Бальде – сейчас не нужны. Как и Мартинс.

Сейчас пришел Маркиньос – сделает ли он «Спартак» сильнее? У меня большой вопрос. Барко делает разницу, по Угальде такого сказать не могу. Он нормальный парень, но с ценой 5-6 миллионов.

«Спартак» вынужден переплачивать, но когда видишь такие суммы, то дома «Ахмат» надо обыгрывать», – сказал Генич.