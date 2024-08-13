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Генич сравнил трансферы «Спартака» и «Зенита»

13 августа 2024, 16:00
22

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич привел аргументы о превосходстве «Зенита» над «Спартаком» в селекционных вопросах.

«Готовился к матчу [»Спартак» – «Ахмат» – 0:0] и прочитал такую информацию: с момента ввода санкций и отъезда игроков [в 2022 году] «Спартак» потратил 77 с копейками миллионов евро. «Зенит» потратил 72.

За 77 миллионов за два года можно было, наверное, сложить какую-то более-менее конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров. Потому что Абаскалю нужен этот игрок, а сейчас выясняется, что не нужен. Ранее был нужен Шамар, Бальде – сейчас не нужны. Как и Мартинс.

Сейчас пришел Маркиньос – сделает ли он «Спартак» сильнее? У меня большой вопрос. Барко делает разницу, по Угальде такого сказать не могу. Он нормальный парень, но с ценой 5-6 миллионов.

«Спартак» вынужден переплачивать, но когда видишь такие суммы, то дома «Ахмат» надо обыгрывать», – сказал Генич.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 4 турах РПЛ.
  • Команда идет на 5-м месте в лиге.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Генич Константин
Комментарии (22)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1723555471
Трансферная политика ФК газпром - оптом покупать бразильцев
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mahan
1723555745
В Спартаке главная проблема это руководство клуба. Каждый год новая стратегия. Так нельзя. От это и бардак в трансферах и суммах за игроков и агентам.
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TOMSON
1723556511
С приходом Семака с трансферами порядок стал. Не буду утверждать из-за чего конкретно это произошло, понятно что не Семак этим занимается. И да. За 6 лет «недотренер» Семак уже 2-3 состав собирает и все чемпионские. Спартак так даже борьбу обозначить не может за это же время.
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Цугундeр
1723556562
"Два кольца, два конца, а посередине гвоздик. " И хера вам с этим Гвоздиком сделать . Гы.
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JIEGEHDA
1723557795
Да за 77 м за два года можно было купить Клаудиньо Вендела Нино Эраковича и ещё Касьерру короче больше половины основы сильной )) да Спартака пока дойдет , там Умяров в опорниках с Литвиновым. Пока поймут что атака идёт уже гол пропускают так что это у них в крови
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k611
1723558348
Найти игроков которые заиграют уже большой успех. К сожалению не всегда большие суммы на трансферы себя оправдывают.
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волчарик
1723560049
В чужой карман не заглядываю , а информация интересная . Балаболы к ноге и не хрюкать.
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DVOK68
1723560603
У кого умнее и умелее менеджеры у того полезнее трансферы.Очевидно.Нетрудно догадаться,всё на поверхности.Можно даже так-у кого меньше неудачных трансферов,тот сильнее)
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alefreddy
1723561020
посмотрим селекцию на дальней дистанции
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Шустик
1723564839
Ну вот - даже рыла признают, что Великий Зенит потратил меньше, а получил больше чем вонючий сырдых!!!
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