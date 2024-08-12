Бабич рассказал о своей стычке со Швецом

Защитник «Спартака» Срджан Бабич дал комментарий после матча с «Ахматом».

Во втором тайме сербский футболист повздорил с Антоном Швецом. Игроков пришлось разнимать.

«Конечно, это было скучно. С самого начала, с первых минут они играли только на контратаках. Никто не любит играть против команд, которые обороняются с первых секунд. При такой игре остается только ждать свободного пространства и моментов. Но моментов в такой игре немного.

Стычка со Швецом? Ничего не случилось. В футболе такое бывает. Иногда тяжело контролировать эмоции», – сказал Бабич.