Литвинов высказался о затяжке времени игроков «Ахмата»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия должен был раньше получить желтую карточку.

– Не возникало желание подойти к Шелии и сказать, чтобы он прекратил затягивать время?

– Думаю, этим должен заниматься судья, а не на 90-й минуте карточки раздавать. У нас Селихову в Кубке дают на 63-й минуте, а тут – на 90-й. Не знаю как.

Это футбол, нормально. Я их понимаю. Для них ничейный результат был бы положительным, учитывая, что играли на выезде. Зачастую понимаешь: если у соперника есть игроки, которые могут решать, правильным способом будет затянуть время. Это футбол, понимаю хитрости. Все надо использовать.