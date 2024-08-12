Адиев обратился к игрокам «Ахмата» после ничьей со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев похвалил свою команду по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра в Москве завершилась нулевой ничьей.

Грозненцы поднялись на 14-е место в таблице лиги.

«Спартак» не смог победить «Ахмат» в 5-й раз подряд.

«Молодцы. Выдержали. Как я и говорю всем: во втором тайме моменты у нас были. И у них. Игра взвалилась. Мы свое чуть-чуть не дожали.

После той игры, что дома была, нам надо было очки набрать, чтобы так более целостно и правильно подходить к следующему сопернику.

Парни, давайте – готовимся. И, как я сказал, у нас столько игр за эти 20 дней. Поэтому с «Краснодаром» немного переформатируемся: другие люди у нас выйдут; и надо будет освежиться и в атаке, и в середине, где у нас есть возможность. Поэтому, парни, я вас очень прошу: готовьтесь! Готовьтесь!

Должен этот результат подняться. Я думаю, эти победы тоже не за горами – они у нас будут. Парни, всем спасибо!» – сказал Адиев.