Самый дорогой футболист «Наполи» запросил трансфер в другой клуб

Виктор Осимхен хочет уйти из «Наполи» до конца лета.

Нигерийский нападающий подал официальный запрос о трансфере.

«Да, он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом.

При этом мы не хотим нарушать целостность команды, хотим сохранить ее. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», – сказал спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна.

Рыночная стоимость форварда – 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Осимхен забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

Сообщалось об интересе к нему со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».

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