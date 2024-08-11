Самый дорогой футболист «Наполи» запросил трансфер в другой клуб

Виктор Осимхен хочет уйти из «Наполи» до конца лета.
Нигерийский нападающий подал официальный запрос о трансфере.
«Да, он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом.
При этом мы не хотим нарушать целостность команды, хотим сохранить ее. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», – сказал спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна.
- Рыночная стоимость форварда – 100 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Осимхен забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».
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Источник: Get Italian Football News