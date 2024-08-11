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  • Самый дорогой футболист «Наполи» запросил трансфер в другой клуб

Самый дорогой футболист «Наполи» запросил трансфер в другой клуб

11 августа 2024, 13:48
1

Виктор Осимхен хочет уйти из «Наполи» до конца лета.

Нигерийский нападающий подал официальный запрос о трансфере.

«Да, он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом.

При этом мы не хотим нарушать целостность команды, хотим сохранить ее. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», – сказал спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна.

  • Рыночная стоимость форварда – 100 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне Осимхен забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Get Italian Football News
Италия. Серия А Наполи Осимхен Виктор
Комментарии (1)
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ivany4
1723377413
Коротко и по делу. Без всякой дополнительной информации от инсайдеров, блогеров-шмогеров, агентов, экспертов со смешных каналов. Может и на в "академии" что-нибудь поправить для улучшения отечественного футбола.))
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