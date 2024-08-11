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  • Семин назвал клубы, способные конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне

Семин назвал клубы, способные конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне

11 августа 2024, 13:00
7

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о конкуренции в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице. Петербуржцы выиграли четыре матча с общим счетом 14:0.

– Этот «Зенит» кто‑то сможет в нынешнем сезоне остановить?

– Думаю, обязаны. Команды достаточно хорошо укреплены: и «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар»… С «Динамо» была совершенно равная игра, хотя динамовцы играли на выезде. Могли и не проиграть матч. Также неплохо сейчас играл «Локомотив». Так что есть кому составить конкуренцию «Зениту». И ее составят. Не вижу ничего такого, чтобы говорить, что «Зенит» нельзя обыграть.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Локомотив Спартак Краснодар Динамо Семин Юрий
Комментарии (7)
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k611
1723370767
Кто сыграет ровно, без явных провалов весь сезон тот и будет претендентом на призовые места.
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paracetamol
1723376667
Дырнамовцы могли и не проиграть матч, если бы судья назначил еще 2 липовых пенальти, и они бы сломали еще 2 ключевых игроков Зенита!
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Desma
1723379212
Нельзя обыграть только самого себя. Всё остальное обыгрывается, побеждается, разрывается, громится............
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NewLife
1723379628
Какой диссонанс с дружным хором, доносящимся с помойки и газпром тв. В отличии от Ловчева и Орлова альцгеймером Палыч не страдает.
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Toran
1723386226
Конкуренты зенита будут те же что и в прошлом розыгрыше.
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