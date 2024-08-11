Семин назвал клубы, способные конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о конкуренции в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице. Петербуржцы выиграли четыре матча с общим счетом 14:0.

– Этот «Зенит» кто‑то сможет в нынешнем сезоне остановить?

– Думаю, обязаны. Команды достаточно хорошо укреплены: и «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар»… С «Динамо» была совершенно равная игра, хотя динамовцы играли на выезде. Могли и не проиграть матч. Также неплохо сейчас играл «Локомотив». Так что есть кому составить конкуренцию «Зениту». И ее составят. Не вижу ничего такого, чтобы говорить, что «Зенит» нельзя обыграть.