Казаков назвал главную звезду «Спартака»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказался о фигуре главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Во время матча с «Крыльями» (3:0) было сложно понять – это «Спартак» настолько хорош или самарцы сейчас так плохи. И в ходе игры с «Химками». И в кубковой встрече с «Динамо». Хотя три стартовых тура свидетельствовали: бело-голубые на ходу.

Деян Станкович неожиданно вернул красно-белым магию – хотя скепсис, с которым его встретили, никуда не исчез. Он трансформировался из «зачем клубу этот серб» в «давайте не станем спешить с выводами». Но какими бы ни были сомнения и осторожность, этот «Спартак» пока чертовски хорош.

Это снова тренерская команда. И это команда, где Станкович сейчас – главная звезда. Первое ощущение от него – Деян хочет нравиться. Или даже нет, не так: хочет, чтобы его любили, – но это желание совершенно искреннее, а не наигранное», – сказал Казаков.

Серб принял «Спартак» в июне.

В 20:00 мск «Спартак» примет «Ахмат» в 4-м туре РПЛ.

В случае победы москвичи могут подняться на 2-е место.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?