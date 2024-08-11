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Казаков назвал главную звезду «Спартака»

11 августа 2024, 09:55
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Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказался о фигуре главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Во время матча с «Крыльями» (3:0) было сложно понять – это «Спартак» настолько хорош или самарцы сейчас так плохи. И в ходе игры с «Химками». И в кубковой встрече с «Динамо». Хотя три стартовых тура свидетельствовали: бело-голубые на ходу.

Деян Станкович неожиданно вернул красно-белым магию – хотя скепсис, с которым его встретили, никуда не исчез. Он трансформировался из «зачем клубу этот серб» в «давайте не станем спешить с выводами». Но какими бы ни были сомнения и осторожность, этот «Спартак» пока чертовски хорош.

Это снова тренерская команда. И это команда, где Станкович сейчас – главная звезда. Первое ощущение от него – Деян хочет нравиться. Или даже нет, не так: хочет, чтобы его любили, – но это желание совершенно искреннее, а не наигранное», – сказал Казаков.

  • Серб принял «Спартак» в июне.
  • В 20:00 мск «Спартак» примет «Ахмат» в 4-м туре РПЛ.
  • В случае победы москвичи могут подняться на 2-е место.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (3)
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...уефан
1723361584
...время и игра команды покажет, что по чём... А говорить красиво и то, что хотят слышать - это часть твоей профессии, это мы уже проходили и не раз. Так-что.., будем посмотреть...
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subbotaspartak
1723362021
Звезда... пока даже не блестяшка...
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alefreddy
1723380748
всему свое место в истории
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