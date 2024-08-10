Семин назвал лучшего форварда России

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин оценил игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

Игрок забил «Динамо» в 4-м туре РПЛ (1:0).

Глушенкова признали лучшим в матче.

У футболиста в 4 турах сезона РПЛ 7 голов.

– Глушенкова по делу хвалят со старта сезона, в этот раз он снова забил.

– Человек, который решает исход матчей. Его и должны хвалить. Он и этот матч эффективно провел. Достаточно сложный мяч был. Глушенков является лучшим нападающим России на сегодняшний момент. Больше всех забивает. Он лучший. А дальше он, наверное, будет работать, поддерживать этот уровень. Все от него зависит.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?