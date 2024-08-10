Кобелев заявил, что «Зенит» и «Динамо» – команды одного уровня

Бывший игрок «Зенита» и «Динамо» Андрей Кобелев оценил матч команд в 4-м туре РПЛ (1:0).

«Была равная игра с минимальным количеством опасных моментов. «Динамо» должно было сравнивать счeт с пенальти. Ничейный результат был бы более справедлив. Но давайте не будем сейчас делать выводы. «Динамо» показало, что находится на одном уровне с «Зенитом» и составляет прямую конкуренцию. Сегодняшний матч это показал.

Я бы не стал говорить, что «Зенит» сильно превосходит. В прошлом сезоне мы видели, что даже большой отрыв «Зенита» не гарантировал ему победу – всe решалось в последнем матче», – сказал Кобелев.

У «Зенит» забил Максим Глушенков.

У «Динамо» 11-метровый не реализовал Муми Нгамале.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ, «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

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