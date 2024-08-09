Названо условие приезда Сафонова на осенние матчи сборной России

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получит вызов в сборную России на ближайшие осенние матчи, сообщает «Спорт-Экспресс». Однако приезд голкипера будет зависеть от самого футболиста. Если Сафонову потребуется больше времени на адаптацию во французском клубе, то, скорее всего, он останется в расположении парижан.
- По данным «СЭ», Россия может в сентябре провести товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» летом из «Краснодара» и на этой неделе провел первый товарищеский матч за парижан с «Штурмом» (2:2).
Источник: «Спорт-Экспресс»