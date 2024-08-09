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  • Названо условие приезда Сафонова на осенние матчи сборной России

Названо условие приезда Сафонова на осенние матчи сборной России

9 августа 2024, 09:52
7

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получит вызов в сборную России на ближайшие осенние матчи, сообщает «Спорт-Экспресс». Однако приезд голкипера будет зависеть от самого футболиста. Если Сафонову потребуется больше времени на адаптацию во французском клубе, то, скорее всего, он останется в расположении парижан.

  • По данным «СЭ», Россия может в сентябре провести товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда.
  • Сафонов перешел в «ПСЖ» летом из «Краснодара» и на этой неделе провел первый товарищеский матч за парижан с «Штурмом» (2:2).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Сафонов Матвей
Комментарии (7)
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SLADE2019
1723189907
Вообще не проблема на такие игры приезжать или нет. Пусть других ставят.
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Ниф-Ниф
1723193914
В перспективе игры с более серьезными соперниками - сборными Гуама и островов Зеленого Мыса.
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Skull_Boy
1723199659
Пусть для начала юбку купит
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zigbert
1723215208
Для него сейчас более важен вопрос изучения языка В.Гюго и Оноре Де Бальзака.
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Vert255
1723301796
Приедет и закройте ему выезд знойному алименщику
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BRO_football
1723453756
Если вернётся в Россию, то обратно во Францию могут не пустить. Конфликт с алиментами ещё непонятно как завершился.
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