Английский болельщик выиграл карточку с автографами Месси и Роналду и может продать ее за 100+ тысяч фунтов

Болельщик по имени Райан из английского Бедфордшира приобрел слот на стриме Джейми Байрома за 27 фунтов, и ему выпала карточка с автографами Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В этом году такая карточка появилась в наборе Topps UEFA Club Competitions. Те, кто не может позволить себе купить целый набор карт, часто покупают слоты на раздачах в социальных торговых платформах, где они могут получить одну случайную карту.

В данном случае такая карточка досталась Райану, ее стоимость оценивается в сумму больше 100 000 фунтов. Учитывая огромную потенциальную стоимость, Райан решил лично доставить ее на аукцион спортивных карточек.

«Это был полный шок. Я не знал, что она настолько ценна, пока не начал получать предложения на сумму свыше 45 тысяч фунтов в течение 30 минут после открытия. Это были сюрреалистичные 24 часа.

Мы решили, что самый безопасный способ для Джейми передать мне карточку – это встретиться на London Card Show, так что мы договорились с Topps о передаче на их стенде.

Это было лучшее решение для максимального раскрытия потенциала карточки и передачи ее на аукцион. К тому же мне не хотелось брать домой что-то настолько дорогое и важное», – сказал Райан.

Байром, который достал карточку, был также удивлен.

«Когда я открыл карточку на своем канале в Whatnot, я несколько раз воскликнул «о боже мой» и разбудил свою жену и дочь, что не вызвало у них особого восторга. Это была уникальная возможность для меня и моего канала», – сказал Байром.