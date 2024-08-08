Экс-хавбек «Зенита» объяснил продление контракта с Алипом

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о подписании клубом нового контракта с казахстанским защитником Нуралы Алипом.

– Тренерский штаб верит в Алипа. Он – ведущий игрок своей сборной. Конечно, надо убирать недостатки в тактическом плане. Но раз такое решение принято, то его надо поддержать.

– Способен ли Алип стать основным защитником?

– По обороне в «Зените» много вопросов. У Нино есть ошибки, он играет на тоненького. А у Эраковича есть проблемы с первым пасом. Алип – физически сильный игрок, боец. У него есть шансы.

– У «Зенита» сейчас нет четкого лидера в обороне?

– Да, игрока, как Иванович, давно нет в команде. Раньше еще был Шкртел. Я большего ждал от Нино и Эраковича. Но к ним есть вопросы. Даже в играх, где мы сыграли на ноль.