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  • ЭСК признала ошибки Шафеева в матче «Зенит» – «Факел» и Кукуяна в игре «Рубин» – «Химки»

ЭСК признала ошибки Шафеева в матче «Зенит» – «Факел» и Кукуяна в игре «Рубин» – «Химки»

8 августа 2024, 14:07
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела жалобы клубов на работу рефери в матчах Кубка России «Зенит» – «Факел» и «Ростов»«Локомотив», а также во встречах РПЛ «Факел» – «Краснодар» и «Рубин» – «Химки».

«Зенит» – «Факел»

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Рафаэля Шафеева в эпизоде с удалением игрока «Факела» Абдулы Багамаева на 88-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Факел» №8 Абдулу Багамаева на 88-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил с его стороны против атакующего игрока команды «Зенит» №67 Максима Глушенкова комиссией единогласно квалифицируется как срыв перспективной атаки, а не лишение соперника явной возможности забить гол, учитывая большое расстояние до ворот и позицию партнера защитника №17 Николая Гиоргобиани, позволяющую потенциально вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила игры.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение за срыв перспективной атаки в данном игровом эпизоде.

«Ростов» – «Локомотив»

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ранэля Зиякова в эпизодах с взятием ворот «Ростова» на 78-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 92-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Ростов» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды «Локомотив» №27 Вадим Раков не находился за линией вне игры в момент касания мяча партнером по команде по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ростов» №28 Евгению Чернову, что было подтверждено ВАР при проверке и выдачей в эфир офсайдных линий.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ассистента не фиксировать положение вне игры и решение судьи засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 92-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не определила факта нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №45 Александра Сильянова в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Ростов» №27 Николаем Комличенко, так как оба игрока тянулись к мячу, имея одинаковые шансы сыграть в мяч, никто из игроков не сыграл в мяч, незначительный контакт в воздухе с ногой нападающего не повлиял на него и не является наказуемым. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

«Факел» – «Краснодар»

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну на 62-й минуте матча и отменой взятия ворот «Краснодара» на 74-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №10 Эдуарда Сперцяна на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, ударившего по мячу практически сразу же после свистка, по мнению всех членов комиссии, не были направлены на протест против решения ассистента зафиксировать выход мяча за боковую линию, а больше были обусловлены разочарованием и досадой на самого себя, что он не смог сохранить мяч в пределах игрового поля.

Учитывая, что судьям даны инструкции, согласно которым, вторые предупреждения в матче должны быть очевидными, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться устным внушением и не выносить ему второе предупреждение в матче в данной игровой ситуации.

2. Судья верно отменил взятие ворот команды «Краснодар» на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что один из ракурсов видеосъемки игрового эпизода доказывает, что мяч полностью пересек линию ворот, покинув пределы поля, в атакующей фазе команды «Факел», предшествующей взятию ворот команды «Краснодар». По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и решение судьи отменить взятие ворот по указанной причине.

«Рубин» – «Химки»

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с неудалением игрока «Химок» Неманьи Анджелковича на 33-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Рубина» на 81-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Химки» №26 Неманью Анджелковича на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока атакующей команды «Рубин» №10 Мирлинда Даку, по мнению большинства членов комиссии, является лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая расстояние до ворот, направление движения нападающего и потенциальный контроль им мяча, вследствие чего атакующий игрок мог выйти один на один с вратарем соперника, если бы против него не были нарушены правила.

Учитывая, что позиция партнеров защитника не позволяла им вступить в единоборство за мяч, большинство членов комиссии считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Химки» за лишение соперника явной возможности забить гол.

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Рубин» после просмотра монитора на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Рубин» №15 Игора Вуячича в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника находилась вверху и была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Факел Ростов Локомотив Краснодар Рубин Химки Сухой Алексей Кукуян Павел Зияков Ранэль Шафеев Рафаэль
Комментарии (4)
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NewLife
1723117389
Кто бы сомневался, что судьи будут тащить немытых. Админ ресурс в действии. Такое судейство - позор российского футбола.
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