Агент Сутормина высказался о будущем игрока

Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев анонсировал новости о будущем футболиста. В этом сезоне хавбек попал в заявку только на матч Кубка России с «Факелом» (3:0), но не вышел на поле.
– Сутормин вне заявки на матчи «Зенита» в РПЛ. Он покинет клуб этим летом?
– Надеюсь, что скоро все узнаете. Пока больше добавить нечего.
- Контракт 30-летнего Сутормина с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.
- Стоимость хавбека составляет 1,2 миллиона евро по оценке Transfermarkt.
Источник: «Спорт-Экспресс»