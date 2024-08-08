Агент Сутормина высказался о будущем игрока

Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев анонсировал новости о будущем футболиста. В этом сезоне хавбек попал в заявку только на матч Кубка России с «Факелом» (3:0), но не вышел на поле.

– Сутормин вне заявки на матчи «Зенита» в РПЛ. Он покинет клуб этим летом?

– Надеюсь, что скоро все узнаете. Пока больше добавить нечего.