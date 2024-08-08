Глушаков прокомментировал работу Артиги в «Химках»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что новый главный тренер Франк Артига хочет поставить подмосковной команде свой стиль игры.

«Артига – хороший специалист, с опытом. Он и в «Родине» хорошо поработал, они показывали очень хороший результат. Видно, что, повторюсь, у него есть опыт, он переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры. Для него РПЛ в новинку, и он еще только анализирует, тактически правильно пытается подойти к любому сопернику», – сказал Глушаков.