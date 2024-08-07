Клуб РПЛ подтвердил наличие переговоров с Джикией и Дзюбой

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов сообщил, что у клуба были контакты с Георгием Джикией и Артемом Дзюбой.
- Оба футболиста этим летом стали свободными агентами.
- Защитник покинул «Спартак», нападающий ушел из «Локомотива».
«Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты.
Джикия – опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи.
По Артeму ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики», – сказал Мамедов.
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Источник: Legalbet