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Клуб РПЛ подтвердил наличие переговоров с Джикией и Дзюбой

7 августа 2024, 23:49
5

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов сообщил, что у клуба были контакты с Георгием Джикией и Артемом Дзюбой.

  • Оба футболиста этим летом стали свободными агентами.
  • Защитник покинул «Спартак», нападающий ушел из «Локомотива».

«Не могу сказать, что переговоры завершились или были в продвинутой стадии. Но коммуникация была. Это высококлассные футболисты.

Джикия – опытный игрок. Любой шаг, который он сейчас сделает, будет для него правильным. Желаю ему удачи.

По Артeму ситуация такая же: есть переговоры, но нет конкретики», – сказал Мамедов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Химки Дзюба Артем Джикия Георгий
Комментарии (5)
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Oldtrafford83
1723093108
Дельфина тоже забирайте и будет полный набор сбитых старых лётчиков)
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Скргей
1723095385
Химки с такими игрочишками попадут в "пердив'.
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ArReal
1723113596
НАдо брать этих ребят- ещё попылят!
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