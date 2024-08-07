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«Зенит» делал «Спартаку» одно предложение по Соболеву

7 августа 2024, 15:00
18

«Зенит» действительно пытался купить нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Петербургский клуб через агента делал одно предложение в размере 8 миллионов евро.

Спартаковцы ответили отказом и назначили свою цену – от 12 до 15 миллионов с учетом бонусов.

Также к Соболеву есть интерес в Турции – туда его готовы продать менее чем за 10 миллионов евро.

Если же форвард не уйдет этим летом, то рискует и дальше оставаться вне команды. Его отстранили от тренировок 23 июля.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (18)
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neim
1723033549
Теперь одна дорога, в Спартак 2, по аналогии с Круговым из Зенита.
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Snek
1723034466
Купили за 4,5, продали за 8. Чего Спартак не устраивает?
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ivany4
1723036358
Все правильно! Если и усиливать(?) конкурента, то за двойную цену. Ну а если в Турцию, то с плешивой собаки, хоть шерсти клок.)) А если обсуждать тему, то нужен другой надежный источник, а не телега болтуна Карпова.))
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алдан2014
1723037348
Доигрался фраер.( Гони агента в шею,если духу хватит)
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alefreddy
1723038332
к арабам на солнце путь открыт
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Damir07
1723041379
Пацан просто как и все российские типо футболисты поймал звезду вчера он в Самаре на стадионе бегал теперь хочет присасаться к бабкам газпрома но он там нафиг не нужен Если там медведевь или миллер не скажут то не то что футболист в туалет без спросу не сходят То что там тренер просто выгодно из за этого а так если в Европе играли бы сейчас его давнооооооо убрали бы Что в российском чемпионате выиграть вот и стоит а если бы Европа была бы то другое дело
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NewLife
1723043438
Мне кажется, что эта санта барбара о том, как агенты могут испоганить карьеру футболиста.
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