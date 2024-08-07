«Зенит» делал «Спартаку» одно предложение по Соболеву

«Зенит» действительно пытался купить нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Петербургский клуб через агента делал одно предложение в размере 8 миллионов евро.

Спартаковцы ответили отказом и назначили свою цену – от 12 до 15 миллионов с учетом бонусов.

Также к Соболеву есть интерес в Турции – туда его готовы продать менее чем за 10 миллионов евро.

Если же форвард не уйдет этим летом, то рискует и дальше оставаться вне команды. Его отстранили от тренировок 23 июля.