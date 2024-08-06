Президент Аргентины отреагировал на атаку экоактивистов на дом Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил в поддержку капитана национальной сборной Лионеля Месси.

Сегодня утром климатические активисты атаковали дом футболиста на Ибице.

Они облили фасад здания краской.

Месси владеет этой виллой с 2022 года.

«В Испании коммунисты, которые хотят «убить богатых и упразднить полицию, чтобы положить конец изменению климата», повредили дом Лионеля Месси и его семьи.

Я сочувствую семье Месси в связи с этим трусливым и бредовым происшествием и прошу правительство Педро Санчеса гарантировать безопасность аргентинских граждан, проживающих в Испании.

Коммунизм – это идеология, взращенная завистью и ненавистью по отношению к успешным людям. Ему нет места в свободном и цивилизованном мире. Да здравствует свобода», – написал Милей в соцсетях.