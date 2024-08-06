Глушаков назвал свою задачу на сезон

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сказал, что пока ничего не знает по поводу своего будущего в футболе.

«Моя задача – это наибольшее количество голов. Чем выше мы будем в турнирной таблице, тем будет лучше. Я подписал контракт с «Химками» на год, а дальше видно будет. Я пока не знаю ничего по поводу будущего, давайте пока поиграем. Дай бог, чтобы здоровье было, а дальше видно будет», – сказал Глушаков.