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  • Генич раскрыл причину, по которой Галицкий не уволит Мусаева

Генич раскрыл причину, по которой Галицкий не уволит Мусаева

6 августа 2024, 07:42
12

Комментатор Константин Генич уверен, что Мурад Мусаев и дальше продолжит возглавлять «Краснодар». По его мнению, владелец клуба Сергей Галицкий не будет увольнять главного тренера.

«Нет, отставки Мусаева не будет ни в ближайшую неделю, ни в ближайший месяц. Потому что Сергей Николаевич ни за что не признает свою ошибку с назначением Мурада Мусаева.

Он признает ошибку перед всем футбольным людом, перед своими подчинeнными, что он был неправ, пригласив Мусаева? Из «Краснодара» Мусаев уйдeт только тогда, когда придет сам и скажет: «Извините, я не справляюсь, второй раз не получилось, я ухожу», – сказал Генич.

  • «Краснодар» ни разу не выиграл на старте сезона РПЛ.
  • У клуба три ничьих в трех матчах и 12-е место.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Галицкий Сергей Генич Константин
Комментарии (12)
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prostotak2023
1722919676
мусайчик, мусайчик, мусайчик, краснодар сделает не быком, а теленочком на 10 месте)
Ответить
acor94
1722922173
Или когда Галицкий отойдёт в мир иной, бомбардир как раз назначил ему смерть в этом году.
Ответить
evgevg13
1722924320
Кентов не увольняют
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FCSpartakM
1722929913
Даже бы с Гиеничем поспорил, что если Краснодар в ближайшие 3-4 тура набрал бы примерно столько же, то Мусаева попросили бы. Календарь у них проходной, впереди 3 топ матча с московскими командами.
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АЛЕКС 58
1722933905
Как сказал Мусай- Не нужно расстраиваться,нужно работать!/языком/
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