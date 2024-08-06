Генич раскрыл причину, по которой Галицкий не уволит Мусаева

Комментатор Константин Генич уверен, что Мурад Мусаев и дальше продолжит возглавлять «Краснодар». По его мнению, владелец клуба Сергей Галицкий не будет увольнять главного тренера.

«Нет, отставки Мусаева не будет ни в ближайшую неделю, ни в ближайший месяц. Потому что Сергей Николаевич ни за что не признает свою ошибку с назначением Мурада Мусаева.

Он признает ошибку перед всем футбольным людом, перед своими подчинeнными, что он был неправ, пригласив Мусаева? Из «Краснодара» Мусаев уйдeт только тогда, когда придет сам и скажет: «Извините, я не справляюсь, второй раз не получилось, я ухожу», – сказал Генич.

«Краснодар» ни разу не выиграл на старте сезона РПЛ.

У клуба три ничьих в трех матчах и 12-е место.

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