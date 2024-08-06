Станкович впервые прокомментировал трансфер Маркиньоса в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о переходе бразильского вингера Маркиньоса.

Его купили у «Ференцвароша» за 5 млн евро.

Контракт с новичком подписан на 3 года.

Он взял 8-й игровой номер.

«Это я попросил приобрести этого футболиста, после уже спортивный директор и департамент изучили его, идея была моей.

Он прибыл недавно в команду, практически сразу были процедуры, разрешение на работу, обследование, в том числе сегодня что-то.

Конечно, он мог сыграть и лучше [с «Крыльями Советов»], но в будущем я уверен, что так и будет, я его знаю как футболиста и человека, он сделает нам разницу», – заявил Станкович.