Угальде назвал причины своей голевой серии

Форвард «Спартака» Манфред Угальде объяснил свою результативность в новом сезоне.
- У костариканца дубль в ворота «Крыльев Советов» (3:0).
- Он забил в 3-м матче подряд.
- До этого у нападающего был 1 гол в 17 играх.
«Думаю, что у нас сейчас хорошая игровая идея. Партнеры мне помогают, и я обрел уверенность.
Когда приезжают такие футболисты как Барко… Он очень нам помогает. Надеюсь, что мы сможем показывать лучший футбол вместе с ним.
Я всегда хочу забивать голы и помогать команде, когда я на поле», – сказал Угальде.
Источник: «Матч ТВ»