Угальде назвал причины своей голевой серии

Форвард «Спартака» Манфред Угальде объяснил свою результативность в новом сезоне.

У костариканца дубль в ворота «Крыльев Советов» (3:0).

Он забил в 3-м матче подряд.

До этого у нападающего был 1 гол в 17 играх.

«Думаю, что у нас сейчас хорошая игровая идея. Партнеры мне помогают, и я обрел уверенность.

Когда приезжают такие футболисты как Барко… Он очень нам помогает. Надеюсь, что мы сможем показывать лучший футбол вместе с ним.

Я всегда хочу забивать голы и помогать команде, когда я на поле», – сказал Угальде.