Газзаев – об Угальде: «Такие игроки востребованы в ведущих клубах мира»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Просто посмотрите, как раскрылись те же Бонгонда и Угальде, как играет Барко!

Манфред – это нападающий современной формации, высокого европейского уровня. Он качественно действует по всему фронту атаки, а такие исполнители сегодня востребованы в ведущих клубах мира», – сказал Газзаев.

Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.

Игрок в РПЛ год.

«Спартак» идет в таблице 3-м.

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