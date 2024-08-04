Экс-форвард «Эспаньола» хочет выкупить клуб и уволить его руководство

Бывший нападающий «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт может стать новым владельцем каталонского клуба.

33-летний футболист этим летом ушел из «Эспаньола» в «Гремио» в качестве свободного агента.

У него был конфликт с руководством клуба. Год назад датчанина не отпустили в аренду, поэтому, как он считает, его не взяли на Евро-2024.

Теперь же Брейтуэйт хочет выкупить «Эспаньол» и сменить действующих руководителей.

У экс-игрока «Барселоны» есть несколько видов бизнеса – компания, занимающаяся недвижимостью в США, ресторан и линия одежды.

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