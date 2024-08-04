Флик заблокировал трансфер чемпиона мира-2018 в «Барселону»

Опорный полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте мог оказаться в «Барселоне».
Спортивный блок каталонского клуба изучал вариант с подписанием 33-летнего футболиста.
Трансфер француза заблокировал новый тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик.
Немецкий специалист хочет делать ставку на молодых игроков, которые способны регулярно выдерживать высокие нагрузки.
- Канте наиболее известен по выступлениям за «Лестер» и «Челси».
- В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
- В прошлом сезоне хавбек провел 44 матча, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: Mundo Deportivo