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Флик заблокировал трансфер чемпиона мира-2018 в «Барселону»

4 августа 2024, 14:42
3

Опорный полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте мог оказаться в «Барселоне».

Спортивный блок каталонского клуба изучал вариант с подписанием 33-летнего футболиста.

Трансфер француза заблокировал новый тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик.

Немецкий специалист хочет делать ставку на молодых игроков, которые способны регулярно выдерживать высокие нагрузки.

  • Канте наиболее известен по выступлениям за «Лестер» и «Челси».
  • В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
  • В прошлом сезоне хавбек провел 44 матча, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Барселона Аль-Иттихад Канте Н'Голо Флик Ханс-Дитер
Комментарии (3)
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zigbert
1722780584
Все правильно, Флик смотрит вперед. Хотя Канте еще показывает неплохой уровень.
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СайфуЛлах-Усманов-google
1722781024
Да канте даст фору любому из его молодых ... вы посмотрите какой объем работы у канте ... поэтому барса и будет середняком а не из топ
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lek!
1722786162
Ну зачем так рубить сгоряча , сезон длинный такой человек как Конте уж точно не помешал .
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