Президент «Урала» Иванов выругался матом после ничьей с «Соколом»

Президент «Урала» Григорий Иванов обматерил кого-то по окончании матча 4-го тура Первой лиги против «Сокола» (0:0).

Он эмоционально высказался в подтрибунном помещении либо в адрес судей, либо в адрес игроков своей команды.

«*** [что] тут сделаешь? *** [ничего] тут не сделаешь. Петухи *** [нехорошие], *** [блин]», – сказал Иванов.

«Урал» вылетел из РПЛ по итогам прошлого сезона.

Команда идет на 7-м месте в Первой лиге с 7 очками в 4 турах.

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