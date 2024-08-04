Президент «Урала» Иванов выругался матом после ничьей с «Соколом»

Президент «Урала» Григорий Иванов обматерил кого-то по окончании матча 4-го тура Первой лиги против «Сокола» (0:0).
Он эмоционально высказался в подтрибунном помещении либо в адрес судей, либо в адрес игроков своей команды.
«*** [что] тут сделаешь? *** [ничего] тут не сделаешь. Петухи *** [нехорошие], *** [блин]», – сказал Иванов.
- «Урал» вылетел из РПЛ по итогам прошлого сезона.
- Команда идет на 7-м месте в Первой лиге с 7 очками в 4 турах.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «Бомбардир»