РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» (5:0), Глушенков сделал хет-трик

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» победил «Ростов» со счетом 5:0. Три мяча у хозяев забил Максим Глушенков, по разу отличились Педро и Матео Кассьерра.

Глушенков также отметился 1 голевой передачей, по 2 паса у Кассьерры и Вендела. Глушенков забил в текущем чемпионате России уже 6 голов.

«Зенит» одержал пятую победу в пяти матчах сезона-2024/25, четвертую подряд с крупным счетом и третью в РПЛ.

Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу с 9 очками и разницей мячей 13:0. Столько же очков у «Динамо», которое уступает «Зениту» по разнице мячей.

«Ростов» с 4 очками сейчас находится на 5-м месте.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 5:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Педро, 19; 2:0 – Глушенков, 25; 3:0 – Кассьерра, 32; 4:0 – Глушенков, 35; 5:0 – Глушенков, 68.

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