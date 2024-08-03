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  • РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» (5:0), Глушенков сделал хет-трик

РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» (5:0), Глушенков сделал хет-трик

3 августа 2024, 19:27
146

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» победил «Ростов» со счетом 5:0. Три мяча у хозяев забил Максим Глушенков, по разу отличились Педро и Матео Кассьерра.

Глушенков также отметился 1 голевой передачей, по 2 паса у Кассьерры и Вендела. Глушенков забил в текущем чемпионате России уже 6 голов.

«Зенит» одержал пятую победу в пяти матчах сезона-2024/25, четвертую подряд с крупным счетом и третью в РПЛ.

Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу с 9 очками и разницей мячей 13:0. Столько же очков у «Динамо», которое уступает «Зениту» по разнице мячей.

«Ростов» с 4 очками сейчас находится на 5-м месте.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 5:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Педро, 19; 2:0 – Глушенков, 25; 3:0 – Кассьерра, 32; 4:0 – Глушенков, 35; 5:0 – Глушенков, 68.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Глушенков Максим
Комментарии (146)
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Цугундeр
1722703273
100 голов в юбилейный год уже не кажутся мифом..) Какая -то Бавария играла. )) Ну , может против Кёльна..))) И ещё. Глуш улыбнулся .У него зажглись глаза. Значит ,всё будет хорошо. Латышонок нойерит уже по взрослому. Питерцы ,с победой.!
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Artemka444
1722703480
Все с победой!!! Ждем динамо!!
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JIEGEHDA
1722703757
Посмотрел я короче ветку Спартак 5:1 Ростов . И тут читаю сижу . В одном случае подарки от Песьякова расценили как " Спартак дожал зажал нажал поджал додавил задавил " а тут оказывается на блюдечке подарили . Такое количество лицемеров давно не видел . Привет лицемеры. Воздуханы . И конечно же завистники . Зенит с Победой! Заслуженно . Сильно. ! И самое главное ПО ЧЕМПИОНСКИ!!
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O-kolesov
1722703771
Зенит с победой!!!
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Desma
1722703903
Зенит с победой на классе! Землякам не унывать. 5:0 не такой уж и крупный счёт. Победой изначально и не пахло. Не унывать, идем дальше...........
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BAIv
1722703930
Глушенков подошёл Зениту, бежит быстро!
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Бригадный
1722704407
В портовых городах в основном за "Зенит" фанатеют. У нас во Владивостоке, точно.
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Бригадный
1722704833
Я думаю, что нормальные фанаты других клубов должны оценить качество и красоту игры. Сегодня в игре "Зенита" было и то, и другое. И, если ты фанатеешь за другие клубы, то ведь не болван ты, надеюсь. Должен увидеть и оценить очевидное.
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BRO_football
1722706778
Пока что Зенит проходится катком по всем клубам. Помешать Зениту может только он сам.
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BarStep
1722714077
Зенит - луч света в темном царстве российского футбола :)
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