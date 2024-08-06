Орлов: «Когда Глушенков уходил с поля, трибуны стонали»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (5:0).

– Геннадий Сергеевич, мы говорили про «Ростов» неделю назад: высокая линия обороны, прессинг, физическая готовность, исполнителей в составе Карпина достаточно – и матч заканчивается, по сути, к 25-й минуте.

– Как хорош был «Зенит»! Я такую фразу однажды сказал, когда команда Халка и Виллаш-Боаша выиграла группу в Лиге чемпионов. И, представляешь, у меня такие же эмоции сейчас по отношению к нашей команде.

Конечно, мы все равно будем искать [недостатки] – мы аналитики, надо же о чем-то говорить. Но то, как они играют и какое удовольствие доставляют болельщикам... Когда Глушенков уходил с поля, трибуны стонали. Понимаешь, стонали! Они аплодировали ему.