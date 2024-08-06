Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Когда Глушенков уходил с поля, трибуны стонали»

6 августа 2024, 12:18
9

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (5:0).

– Геннадий Сергеевич, мы говорили про «Ростов» неделю назад: высокая линия обороны, прессинг, физическая готовность, исполнителей в составе Карпина достаточно – и матч заканчивается, по сути, к 25-й минуте.

– Как хорош был «Зенит»! Я такую фразу однажды сказал, когда команда Халка и Виллаш-Боаша выиграла группу в Лиге чемпионов. И, представляешь, у меня такие же эмоции сейчас по отношению к нашей команде.

Конечно, мы все равно будем искать [недостатки] – мы аналитики, надо же о чем-то говорить. Но то, как они играют и какое удовольствие доставляют болельщикам... Когда Глушенков уходил с поля, трибуны стонали. Понимаешь, стонали! Они аплодировали ему.

  • Глушенков в этом матче сделал хет-трик и отдал голевую передачу.
  • 25-летний нападающий забил 8 мячей в 5 матчах за «Зенит».

Еще по теме:
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 7
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту» 6
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком» 4
Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1722936527
А как цыгане уходили - стонали????
Ответить
СайфуЛлах-Усманов-google
1722936603
И сам орлов стонал
Ответить
FCSpartakM
1722937737
Еще раз, Карпин сам отдал эту победу. Когда ты держишь кукурузу , а не игроков, то тебе любой соперник набьет . Не 5 мячей, кончено, все зависит от уровня игроков. Но тут нет ни гения Семака, который просто озвучивает фамилии, так и нет какой-то гениальной игры зенита. нужно оценивать зенит по матчу с Динамо и тд, а не с мертвыми КС и Рубином все. Да и с Рубином 3 дурака влетело. Пока аномальная реализация скорее работает. Ну и зенит проседает со скамейкой, убрать 1-2 футболистов со старта и команда иной футбол совсем может показать
Ответить
erybov1965
1722939202
Правильное сравнение,игра в лиге чемпионов и с Ростовом,который скорее всего в этом году в пятерку не попадет.Так,а трибуны аплодировали или стонали и по какому поводу стонали?Здесь на бомбардире,все темы интересны.
Ответить
Иван Петров 1986
1722951391
А ты сам-то стонал?
Ответить
шахта Заполярная
1722951519
Трибуны стонали как азмун в раздевалке.
Ответить
Sany-116
1722960047
Я не пойму он что всех их поимел?
Ответить
Главные новости
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
3
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
7
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+