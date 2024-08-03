Глава «Локомотива» объяснил, почему клуб проиграл «Спартаку» борьбу за Маркиньоса

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переход Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Спартак».
«Клуб действительно проводил работу по трансферу Маркиньоса, но «Спартак» на финишной прямой предложил значительно больше с точки зрения финансов, мы не могли ничего сделать в этой ситуации.
Разумеется, спортивный блок клуба продолжит активную работу по поиску креативного игрока в атакующую линию, способного усилить команду», – сказал Нагорных.
- 24-летний Маркиньос провел в «Ференцвароше» 2,5 сезона.
- Его статистика: 97 матчей, 14 голов, 26 ассистов.
- «Спартак» купил бразильца за 5 млн евро и заключил с ним 3-летний контракт.
- Вингер взял 8-й игровой номер.
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Источник: «Матч ТВ»