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  • Глава «Локомотива» объяснил, почему клуб проиграл «Спартаку» борьбу за Маркиньоса

Глава «Локомотива» объяснил, почему клуб проиграл «Спартаку» борьбу за Маркиньоса

3 августа 2024, 16:29
9

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал переход Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Спартак».

«Клуб действительно проводил работу по трансферу Маркиньоса, но «Спартак» на финишной прямой предложил значительно больше с точки зрения финансов, мы не могли ничего сделать в этой ситуации.

Разумеется, спортивный блок клуба продолжит активную работу по поиску креативного игрока в атакующую линию, способного усилить команду», – сказал Нагорных.

  • 24-летний Маркиньос провел в «Ференцвароше» 2,5 сезона.
  • Его статистика: 97 матчей, 14 голов, 26 ассистов.
  • «Спартак» купил бразильца за 5 млн евро и заключил с ним 3-летний контракт.
  • Вингер взял 8-й игровой номер.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Спартак Локомотив Ференцварош Маркиньос
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1722692317
Лучше бы к паравозам пошел.
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O-kolesov
1722694035
Подняли цены на билеты и Маркиньос игрок Локо. Делов-то.
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DVOK68
1722696229
Вялые паровозники стали в плане трансферов...в былые времена пошустрее были и поудачливее) Скорее всего "ум и дальновидность"нового руководства тому виной.
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ivany4
1722705453
Все определяется задачами и возможностями. Локо сейчас не знает, чего он хочет. Продает хороших игроков. Но надеется за полученные деньги купить еще лучше?)) Ну а Маркиньос должен теперь ужом вертеться, отрабатывая доверие Босса.
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ViktorMG1953
1722708912
Не надо было Глушенкова продавать. Жадность до добра не доводит. В своё время Спартак, а теперь Локомотив. Но в Локомотиве Глушенков раскрылся ярче, чем в Спартаке.
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Антибиотик
1722711902
Клоуны позорные! Сразу было понятно, что в Спартак уйдет. Зачем было пыль в глаза пускать? Руководство Локо на мой взгляд, самое врущее и коррумпированное.
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