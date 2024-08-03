Ещенко оценил перспективы Бакаева в «Химках»

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высказался о переходе бывшего одноклубника Зелимхана Бакаева из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«Бакаев может заиграть за «Химки» как в «Спартаке». Но пройдeт полгода-год, и ему уже 29 лет. А сейчас возрастных футболистов в хорошие клубы и на большую зарплату особо не берут.

В «Спартак» он уже не вернeтся, да и смысл ему? Там есть другие кандидаты.

Для чего он переходил в «Зенит»? На момент ухода мы общались с ним и говорили, что ему стоит остаться.

В его переезде в Санкт-Петербург тоже можно найти плюсы: он выиграл титулы, хорошо заработал, хоть и мало играл. Вот теперь в 28 лет за «Химки» играет», – заявил Ещенко.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он ушел в «Зенит» в 2022 году в качестве свободного агента.

Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Аль-Вахде».

В ОАЭ он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?